Схуд на 15 кг: сестра Сенцова вперше за 4 роки зустрілася з ним у колонії РФ

5 липня в колонію Білий ведмідь в Лабитнангі (Росія) на короткострокове побачення з незаконно засудженим українським режисером Олегом Сенцовим приїхала його сестра Наталя Каплан. Це їх перше побачення за 4 роки з моменту оголошення вироку в Ростові-на-Дону у 2014 році.

Про це Каплан повідомила Громадському.

– Я була на побаченні з Олегом Сенцовим, проговорили ми з ним дві години. Це було короткострокове побачення, Олег зараз важить 75 кг при зрості 190 см, за час голодування він втратив 15 кг, — розповіла вона.

Наталія Каплан розповіла Олегу про те, що приєднався до голодування Емір Усейн Куку і про акції на його підтримку.

– Він дуже вдячний, що так багато дій довкола його імені, що люди не опускають руки і продовжують боротися. Але разом з тим, він дуже розчарований, що дуже мало уваги іншим політв’язням і вважає, що якщо його звільнять одного, це буде повний провал, — сказала вона.

За її словами, Сенцов просить всіх, щоб їздили не до нього, а до інших політв’язнів, за яких він бореться.

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– Зокрема, він просить Денисову, незалежних лікарів, які намагалися до нього приїхати, консулів, владику Климента, щоб вони приїжджали до інших політв’язнів, щоб про них ніхто не забував, — сказала Каплан.

Вона також розповіла, що здоров’я Сенцова на сьогодні задовільне, його стан змінюється, аналізи не дуже хороші, але “нічого критичного немає”.

– Вчора йому було дуже погано, сьогодні — нормально. На побачення він прийшов сам. Стан погіршується до вечора. Каже, що йому зараз набагато легше. Найважчий період — перші три тижні голодування. Зараз йому ставлять крапельниці. Без них він би вже не вижив. Припиняти голодування не збирається. Сказав, що піде до кінця і вірить у перемогу. Налаштований оптимістично, вірить, що не просто так. І вірить у перемогу, — сказала Каплан.

За її словами, з розваг у нього — телевізор, він також пише і редагує свої старі записи. Сенцов просить не надсилати йому книжки, яких у нього дуже багато.

Раніше Факти ICTV писали. що Людмила Денісова повідомила, що має суперечливу інформацію про стан здоров’я українського політв’язня Олега Сенцова. Бранця Кремля можуть змушувати вживати їжу.

Фото: Inforos.ru.