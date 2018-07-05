Смертельний напад на ромів – кому вигідна радикалізація України

Поліція затримала 12 нападників. Майже усі вони учні старших класів і учасники малочисельної та нещодавно створеної ультраправої організації “Твереза та зла молодь”. Організатором начебто був 20-річний хлопець.

Новоспечена організація малолітніх радикалів припинила своє існування одразу після затримання її учасників. Але найважливіші питання – хто промив їм мозок та був їхнім ляльководом, лишаються відкритими.

Це фото саморобних вибухових пристроїв та коктейлів Молотова, якими кілька тижнів тому молодики з іншого новоствореного ультраправого угруповання “Немезіда” – у древньогрецькій міфології так називали богиню відплати – спалили намети ромів у Києві неподалік станції метро Академмістечко.

Роми впевнені, що подібні організації подають під соусом народної справедливості банальну ксенофобію. Вони називають себе національними дружинами і як майже усі ультраправі угруповання виправдовують свої акції бездіяльністю правоохоронців по відношенню до ромів.

Нещодавній погром табору у Голосіївському парку столиці. Націоналісти відкрито транслювали акцію у прямому ефірі. Ба більше за ситуацією спокійно спостерігав поліцейський.

Правозахисники впевнені, що від подібних випадків до львівської трагедії стежина коротка. Правоохоронці кваліфікували львівський прецедент як умисне вбивство. Це теж згладжує кути небезпечної тенденції, кажуть юристи.

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Лідер ще однієї ультраправої організації “С14”, яка 2 місяці тому розігнала та спалила табір ромів на Лисій горі, каже, що своїми діями вони змушують правоохоронців адекватно реагувати на крадіжки та наркоторгівлю з боку окремих ромів.

Як радикальними молодиками, що порушують закон, так і окремими ромами, які крадуть та торгують наркотиками, мали б займатись правоохоронці. Але виходить парадоксальна ситуація: нерідко поліція закриває очі на порушення і перших і других. І це може обернутись незворотними наслідками для суспільства.

Виходом з ситуації могла б стати так звана ромська стратегія. Затверджена ще указом Януковича у 2013-му. Вона передбачає інтеграцію національної меншини в українське суспільство за Страсбурзьким сценарієм.

У Франції схема довела свою ефективність і понизила градус напруги між місцевим населенням та ромами. Але українські чиновники, каже Зола Кондур, уже 5-ий рік топчуться на місці. І як показали останні події, така бездіяльність прямо веде до міжетнічної нетерпимості.

Силоміць зганяти у резервації – нічого не нагадує? Українській молоді, особливо в умовах війни, потрібні навчальні програми з толерантності. Кажуть експерти. Щоб не чисті на руку політики чи іноземні спецслужби не промивали мозок молодикам, створюючи щось на кшталт сучасних штурмових загонів Рема, які діяли у гітлерівській Німеччині.

Це все ідеологія іде з 30-х років. Ще коли Гітлер прийшов до влади теж саме було, були створені молоді загони штурмовиків, які ходили за чистоту раси. Всіх вбивали і тому подібне. Може їм треба подивитись історію, глянути чим усе це закінчується, які наслідки.

Серед іншого вони влаштовували погроми євреїв та ромів. Усе це закінчилось дуже швидко у першу чергу для учасників загонів та самого Рема. Вони були просто використані фюрером, а потім вбиті під час так званої “ночі довгих ножів”.

Подібну схему у 2008-му використав Путін у Росії, вважає ізраїльський режисер Владі Антоневич. У своєму фільмі “Кредит на вбивство” він запевняє, що російська верхівка, аби залякати суспільство, розв’язала руки російським скінхедам та радикальним націоналістичним організаціям, які за 3 місяці вбили 49 людей.

А потім, щоб продемонструвати сильну руку, різко зупинила маховик вбивств і показово посадила неонацистів, а декого вбила вже у тюрмі. Деякі експерти та політтехнологи не виключають зовнішнього впливу на новостворені ультраправі угруповання і в Україні.

Ця історія може бути вигідна Росії, певним українським політичним силам перед парламентськими та президентськими виборами наступного року, але водночас, кажуть соціологи, може бути і природнім явищем у країні, де 4-ий рік поспіль йде війна, яка завжди розмиває поняття толерантності та радикалізує погляди суспільства.

Чи стане кривава львівська драма запобіжником від подальших радикальних нападів? Чимало залежить від чесного і неупередженого судового процесу. Поки суд обрав запобіжний захід для 7 неповнолітніх і організатора злочину – 60 днів тюрми без права застави. 20 річному ватажку нападників Андрію загрожує довічне ув’язнення.

До слова, табір ромів у Львові розгромили адепти Гітлера та Мусоліні.