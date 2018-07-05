“Суд” Криму засудив Балуха до 5 років в’язниці

Роздольненський районний суд Криму засудив українського політв’язня Володимира Балуха до 5 років позбавлення волі і штрафу в 10 тисяч рублів.

Про це пише Громадське.

Його визнали винним у нібито побитті начальника ізолятора тимчасового тримання.

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Таке рішення так званий “суддя” виніс з урахуванням попереднього вироку за нібито “зберігання боєприпасів” через який Балуха засудили до 3 років і 7 місяців позбавлення волі і штрафу в 10 тисяч рублів.

До слова, 23 червня уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова повідомила, що Балуха перевели з Сімферопольського слідчого ізолятора до Роздольненського ізолятора тимчасового тримання (ІТТ) і загрожують помістити його в штрафний ізолятор.

Балух продовжує безстрокове голодування, яке він оголосив 19 березня 2018 року.

Нагадаємо, Балух був затриманий ФСБ 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де він живе, 90 патронів і кілька тротилових шашок. “Суд” Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 7 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4600 гривень).

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України, який знаходився на подвір’ї його будинку.

Фото: Anton Naumlyuk rfe.rl.