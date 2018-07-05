Топ-5 авіакомпаній, що найчастіше затримують рейси

Чартерні перевізники, які найчастіше затримують рейси в аеропорту Бориспіль, – Bravo Airways, Atlasjet Ukraine, SkyUp, Yanair та Anda Air.
Про це повідомив Liga.net гендиректор аеропорту Бориспіль Павло Рябікін.
За його словами, 90% чартерних пасажирів перевозять через аеропорт Бориспіль трьома авіакомпаніями.
Проте негативну статистику підприємству роблять перевізники, на яких припадають решта 10% пасажирів.
Рябікін навів приклад авіакомпаній, які з 25 червня по 3 липня працювали з регулярністю нижче 50%.
– З регулярністю 44% перельоти здійснювала авіакомпанія Bravo Airways, 33% – авіакомпанія Atlasjet Ukraine, 25% – SkyUp, 7% – Yanair, Anda Air – 0%.
Найвищий показник (Виконання рейсів за розкладом. – Ред.) серед чартерних перевізників минулого тижня показала Роза Вітрів – 92%, – розповів Рябікін.
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Крім того, з регулярністю 52% здійснювала перевезення авіакомпанія Azur Air Ukraine.
Гендиректор Борисполя також наголосив, що авіакомпанія Azur Air Ukraine – єдиний чартерний перевізник, представники якого під час затримок рейсів надають пасажирам весь необхідний обсяг послуг та інформаційного супроводу.
Раніше стало відомо, що в Україні перевірять усі чартерні літаки. Тим, що старші 20 років, заборонять польоти.
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