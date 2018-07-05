У Києві ввели заборону на продаж м’яса і риби

Столична влада ввела тимчасову заборону на реалізацію на ярмарках харчових продуктів, що швидко псуються.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Тимчасова заборона стосується ярмарків, організаторами яких є комунальні підприємства, підпорядковані профільному департаменту КМДА та районним державним адміністраціям.

Мова йде про заборону реалізації м’яса свіжого та м’ясопродуктів, ковбасних та м’ясних виробів, молока та молочних продуктів, риби свіжої, мороженої, копченої, в’яленої, а також продуктів харчування, умови реалізації яких вимагають дотримання температури +6°С.

Читайте: Як обрати овочі та фрукти і не отруїтися хімікатами

– Продуктова безпека киян вимагає прийняття зваженого та відповідального рішення. Не допустити спалахів гострих кишкових інфекцій, харчових отруєнь серед споживачів на столичних ярмарках – обов’язок організаторів ярмарків, – наголосив під час наради директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва Андрій Мельничук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про масове отруєння 12 дітей у таборі на Київщині.

Фото: КМДА