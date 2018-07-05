Україна готова передати РФ ще 14 осіб – Геращенко

Київ може розглянути можливість передачі Росії ще 13 осіб і керівника РИА Новости Украина Кирила Вишинського, окрім раніше названих 23 громадян.

Про це повідомила перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи у Мінську Ірина Геращенко, передає Інтерфакс-Україна.

– Якщо лист Москалькової є хоч якоюсь зацікавленістю російської сторони забрати своїх злочинців і віддати Україні наших (громадян – Ред.), то українська сторона готова розглянути те, щоб ми могли передати цих 14 осіб Російської Федерації для звільнення політв’язнів Кремля, – сказала вона журналістам.

За її словами, у це число входить також заарештований українським судом керівник РИА Новости Украина Кирило Вишинський.

Вона також озвучила весь список: Вишинський, Галичий, Джемієв, Жидких, Камалов, Марчуков, Міхальчевський, Осьмінін, Саттаров, Синичак, Суханов, Шибаєв і Юревич, “які визнали, що вони мають або російське, або подвійне громадянство”.

Геращенко наголосила, що після відповідної перевірки отримала дозвіл від спецслужб оголосити ці прізвища, і далі надішле ще раз офіційного листа на представника РФ у ТКГ Бориса Гризлова з цими прізвищами і з посиланням на лист Москалькової.

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Днями Геращенко назвала прізвища 23-х засуджених за злочини проти України росіян, яких Київ готовий передати в обмін на українських політв’язнів.

Фото: Микола Білокопитов/прес-служба ВР