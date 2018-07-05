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Україна і ЄС готують спільну стратегію протидії РФ

Президент Петро Порошенко анонсував продовження роботи з лідерами ЄС над спільною стратегією протидії російській агресії.

Україна ЄС

Про це глава держави повідомив у Twitter.

– На наступному “українському” тижні в Брюсселі продовжу роботу з лідерами ЄС та євроатлантичної спільноти щодо вироблення стратегії протидії російській загрозі. Разом ми непереможні, – написав Порошенко.

Президент також вітав рішення Ради ЄС про продовження до 31 січня 2019 року економічних та секторальних санкції проти Росії.

 

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Днями в Європарламенті прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що війна на Донбасі – це частина заздалегідь спланованої стратегії Росії щодо дестабілізації ситуації на Заході.

Фото: dreamstime.com

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