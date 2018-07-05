Україна і ЄС готують спільну стратегію протидії РФ

Президент Петро Порошенко анонсував продовження роботи з лідерами ЄС над спільною стратегією протидії російській агресії.

Про це глава держави повідомив у Twitter.

– На наступному “українському” тижні в Брюсселі продовжу роботу з лідерами ЄС та євроатлантичної спільноти щодо вироблення стратегії протидії російській загрозі. Разом ми непереможні, – написав Порошенко.

Президент також вітав рішення Ради ЄС про продовження до 31 січня 2019 року економічних та секторальних санкції проти Росії.

Вітаю одноголосне схвалення рішення Ради Євросоюзу продовжити до 31 січня 2019 року економічні та секторальні санкції проти Росії за брутальну агресію проти України.Ціную солідарну підтримку держав-членів української незалежності і територіальної цілісності #StopRussianAggression — Петро Порошенко (@poroshenko) 5 июля 2018 г.

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Днями в Європарламенті прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що війна на Донбасі – це частина заздалегідь спланованої стратегії Росії щодо дестабілізації ситуації на Заході.

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