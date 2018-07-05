Вступна кампанія 2018: помилки при реєстрації е-кабінету і як виправити

У МОН назвали найпоширеніші помилки, які роблять вступники під час реєстрації електронного кабінету, та як їх виправити.

Помилки, які можуть виникати у абітурієнтів, додано до інструкції щодо роботи з е-кабінетом на сайті Міністерства освіти на науки.

Зокрема, вказано номер помилки, напис, що з’являється в електронному кабінеті, та порядок дій вступника.

Наразі одна з найпоширеніших помилок вступників – неправильне зазначення адреси електронної пошти під час реєстрації. Через це вступники не отримують лист для активації кабінету на свою скриньку.

Що робити? Необхідно зареєструватися повторно на правильну адресу, але не раніше ніж через 24 години після попередньої спроби. За цей час першу спробу реєстрації з неправильною поштою буде анульовано і вступник зможе зареєструватися знову.

Ще одна розповсюджена проблема – вступник кілька разів зазначає неправильний пароль під час входу в кабінет і система блокує його на три години.

Що робити? МОН радять одразу не вгадувати пароль, а скористатися сервісом Забули пароль? для його швидкого відновлення.

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Нагадаємо, 2 липня стартувала вступна кампанія 2018 до вищих навчальних закладів України. На сайті ez.osvitavsim.org.ua триває реєстрація електронних кабінетів для подачі заяв до обраних ВНЗ.

Фото: Міносвіти