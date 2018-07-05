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Wizz Air запускає 5 рейсів із Кишинева – напрямки

Угорська авіакомпанія Wizz Air анонсувала запуск 5 авіарейсів із Кишинева до Брюсселю та Парижа. Для громадян України це теж зручно, оскільки Одеса знаходиться недалеко від столиці Молдови.

Wizz Air

Про це лоукостер повідомив у Facebook.

– Сьогодні ми оголосили про п’ять нових маршрутів із Кишинева: Дортмунд, Меммінген (Munich West), Брюссель-Шарлеруа, Париж-Бове і Копенгаген, – йдеться в повідомленні.

Водночас Wizz Air не називає дату запуску нових маршрутів, продаж  квитків на ці рейси ще не відкрили.

Читайте: Переліт за 500 гривень. Що пропонують лоукости в Україні

Нещодавно у Wizz Air заявили, що відкриває 3 нових напрямки з Києва та 1 з Харкова, а також збільшує частоту 7 популярних рейсів,

Фото: dreamstime

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