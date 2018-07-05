Зброя України. Чи можлива легалізація

В якому стані вітчизняна індустрія вогнепальної зброї сьогодні? І чому сучасна зброя України так цікавить наших співгромадян – з’ясували Факти ICTV.

Вогнепальна зброя та її різновиди останнім часом особливо цікавлять українців. До цього привели як і бойові дії на Сході країни, так і розробка законопроекту Про цивільну вогнепальну зброю.

Здавна вважалося, що зброя – це продовження людської руки.

Для одних предмети зброї є своєрідною іграшкою, а для інших – способом самооборони. Останній варіант застосовується рідше, ніж про це говорять. Ще древні казали: Si vis pacem, para bellum, що означає

Хочеш миру – готуйся до війни.

Тому так завжди було важливим приховане носіння короткоствольної вогнепальної зброї. Вона організовує, дисциплінує та, врешті, заспокоює.

Як і коли виникла вогнепальна зброя

Датою виникнення вогнепальної зброї вважається ХVII століття.

Її історія починається із самого простого – винаходження пороху у Китаї, котрий був вперше застосований для стрільби з гармат. В Україні вогнепальна зброя стала відома за часів козаків. Наші предки мали аркебузи, мушкети, гульдинки тощо. З часом вогнепальна зброя еволюціонувала і пройшла всі стадії свого розвитку, щоб набути теперішнього вигляду.

Людина і зброя тісно пов’язані, особливо під час війни.

Сьогодні українська армія посідає 29 місце у загальному рейтингу найсильніших армій світу.

Усього у рейтингу оцінюється армії 136 країн світу. Лідерами є США, Китай, Росія. Минулого року Україна займала 30 місце в цьому рейтингу. Так, за рік українська армія зазнала змін на краще, хоча її стан залишається неідеальним.

На сьогодні війська України мають на озброєнні:

танки

бойові машини

різну артилерію

бронетранспортери

протитанкові ракетні комплекси

засоби управління

стрілецьку вогнепальну зброю

За останні роки Україна зробила великий ривок у розробці своєї зброї. Сьогодні нам є чим пишатися, нашою зброєю цікавляться інші країни світу. З новинок серед іншого ми маємо:

переносний реактивний гранатомет РК-4 Інгул (призначений для ураження легкоброньованої та неброньованої техніки)

ракети РС-80 калібром 80-мм, які можна встановити на вертоліт або літак

зменшений АК-74

скорострільна гвинтівка Гопак вагою менше 5 кілограм.

Тим часом, в провідних країнах світу є ядерна зброя, що значно покращує їхні оборонні можливості та робить думку цих держав більш авторитетною при вирішенні різних міжнародних питань.

Мешканці США володіють приблизно половиною вогнепальної зброї, що є у світі.

Майже вся зброя в США має найсучасніші характеристики та виготовлена підприємствами самої країни, лише деяка частина експортується з Німеччини, Ізраїлю, Італії, Швейцарії та Бельгії. В таких країнах краще фінансування та взагалі більш розвинута військова справа, бойові навчання проходять на високому рівні з використанням новітньої техніки та зброї.

У зв’язку з подіями на Сході України, піднялося питання легалізації вогнепальної зброї. На даний момент право на володіння зброєю мають:

працівники судів

правоохоронних органів

особи, які беруть участь у кримінальному судочинстві

журналісти

депутати

військовослужбовці

держслужбовці, які мають певні категорії та ранги

Легалізація вогнепальної зброї в Україні

Дискусія з цього питання точиться в українському суспільстві вже давно. Далі з’ясуємо, які зміни визнання законом права на зброю принесе. Будуть вони позитивними, чи навпаки, це буде потенційною загрозою для українського народу?

Позитивну сторону цього закону ми можемо побачити на прикладі багатьох країн, де зброя легалізована і в наслідок цього злочинність не збільшилась. Стаття Конституції гарантує кожному громадянину України право на самозахист.

Закон про легалізацію дасть людині можливість почувати себе у безпеці. Згідно законопроекту, зброя буде доступною для повнолітніх громадян, котрі пройдуть відповідні навчання та отримають медичну довідку про здоровий психічний стан.



Негативна ж сторона очевидна. У результаті ми можемо отримати спалах злочинності з використанням вже легальної зброї.

Але останнє слово залишається за державою, яка ще не визначилася, чи потрібно надавати право всім громадянам мати зброю. І поки цей закон розглядається, ми надаємо вам перелік тих засобів захисту, які є доступними вже зараз.

Електрошокери. Доступно та компактно, ціна 400-500 гривень, продаються майже у всіх інтернет-магазинах. Та для нанесення удару потрібна оголена ділянка тіла, що може бути неможливим. Якщо у нападника слабке серце, то воно може не витримати.

Пневнаматична зброя. Можна вільно придбати у магазині без дозволу чи ліцензії, ціна від 1000 гривень. Така зброя малоефективна, можна завдати шкоди нападнику тільки при попаданні в око, а це не легко, якщо ви не снайпер.

Газові балончики. Доступно, дозвіл не потрібен. Недорого, близько 100-200 гривень, не становить загрози життю. Але потрібно бути обережним при використанні, можна отруїтися самому.

Газовий пістолет. Працює за тим же принципом, що і газовий балончик, при цьому видаючи звук справжнього пістолета. Якщо вам вже є 18 років, то ви можете придбати пістолет, але на таку зброю потрібен дозвіл та довідки: медична та про відсутність судимості.

Холодна зброя, ніж. Доступний кожній людині для самозахисту та щоб захиститися ножем потрібно мати не тільки хорошу фізичну форму, а і психологічну. При цьому необхідно бути обережними, щоб противник не використав ніж проти вас.

Багатьох насторожує те, що за роки конфлікту на Сході все частіше стало чути про випадки злочинів, пов’язаних з використанням вогнепальної зброї. До 2014 року рівень злочинності, пов’язаний із незаконним поводженням зі зброєю, був відносно низький.

Якщо до 2014 року в місяць реєструвалося приблизно 2-3 кримінальні провадження в даній сфері, то з 2014 року цей показник почав значно зростати, приблизно до 12-15 кримінальних проваджень. Скоріш за все це пов’язано саме з тим, що на сході України відбуваються бойові дії.

Також до 2014 року рідко затримувались особи за незаконне придбання та зберігання стартових пістолетів перероблених під бойові, бойові гранти типу Ф1 та РГД-5. Рідше ловили осіб за незаконне зберігання бойових пістолетів. А вже з 2014 року такі особи затримувались набагато частіше.

Вплив війни на кількість зброї на руках

За роки війни боєздатність нашої армії значно зросла. За цей час військо фактично було створено заново. Зі стрімким розвитком подій збройні сили потрібно було швидко реанімувати. Російська агресія стала справжнім випробуванням для української армії.

З початком вторгнення Росії в Україну наш солдат отримував від держави хіба що каску, яка залишилась ще з радянських часів. Тільки завдяки волонтерам та підтримці міжнародної спільноти наші солдати отримували все необхідне для стримування агресії.

Для покращення боєздатності української армії і для успішного виконання завдання по захисту національних інтересів, перш за все, потрібно, щоб військовослужбовці були задоволенні матеріальним забезпеченням. Бідний, голий, голодний солдат не зможе, а то і не захоче йти воювати за країну, яка не забезпечує його.

Не секрет, що існують факти нелегального перевезення вогнепальної зброї із зони проведення операції Об’єднаних сил. Куди далі потрапляє ця зброя – не відомо. Випадки перевезення зброї далеко не поодинокі.

Для багатьох це золота жила, та варто замислитись, який це великий ризик, адже статтею 201 Кримінального кодексу України щодо криміналізації контрабанди частин вогнепальної зброї передбачене позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Та чи зупинить це потік перевезення нелегальної зброї, якщо подібні дії приносять колосальні прибутки?

Здобуває народ зброю переважно через інтернет, де зараз розміщено безліч оголошень з приводу продажу зброї. Не можуть викорінити проблему і систематичні заходи протидії поліцейських.

Функції боротьби з незаконним обігом зброї покладається на правоохоронні органи. Але в цьому питанні велику роль відіграє сама громада. При володінні будь-якої інформації про осіб, які зберігають нелегальну зброю чи боєприпаси, кожен свідомий громадянин повинен повідомити в поліцію.

Крім того, поліцією проводяться місячники добровольної здачі зброї. Особа, яка незаконно її зберігає, може здати в поліцію зброю і не бути притягнутою до кримінальної відповідальності.

Коли легалізація зброї буде безпечною

Як покращити збройну справу в Україні? Що варто зробити, аби наша країна приблизилась у рейтингу до передових країн світу в цій царині?

Перш за все нам потрібно покращити фінансування, виділяти більше коштів на розробку своєї зброї, усунувши застарілу зброю СРСР, запросити спеціалістів з інших країн, які допоможуть покращити нам цей напрямок діяльності.

У нас є свої заводи, які продукують вогнепальну зброю, та на жаль, більша частина її виготовляється для експорту. Варто пам’ятати, що нашій армії теж необхідна новітня зброя вітчизняного виробництва, яка підніме її обороноздатність на вищий рівень.

Щодо легалізації володіння зброєю, то перед прийняттям відповідного закону в нашій країні потрібно побороти корупцію, щоб уникнути можливості потрапляння зброї в руки злочинця.

Будемо сподіватися і вірити, що скоро наша зброя та українська армія будуть відповідать найвищим світовим стандартам. Та пам’ятаймо, що основна функція зброї – це підтримання миру!

Фото: dreamstime, уніан

Анастасія Литвиненко