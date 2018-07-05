Здорожчання проїзду у Києві з 14 липня – заява Кличка

Мер Києва Віталій Кличко на засіданні міськради заявив, що проїзд у столичному транспорті з 14 липня здорожчає до 8 грн, незважаючи на непопулярність цього рішення.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

– Ми змушені зробити цей складний крок. Інакше нам не уникнути кризи у транспортній сфері столиці, оскільки комунальні підприємства не можуть працювати у збиток і при цьому надавати комфортні і безпечні послуги, – зазначив Кличко.

За його словами, отримані від підвищення тарифів кошти будуть спрямовані на розвиток транспортної інфраструктури.

– Сьогодні всі маніпулюють цифрою 8 грн. Це вартість разової поїздки! Для тих, хто користується столичним транспортом регулярно, проїзд буде в середньому коштувати 6,5 грн, і це нижче його собівартості, – нагадав Кличко.

При цьому проїзд залишиться безкоштовним для пенсіонерів, школярів, учасників АТО і людей з інвалідністю.

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Нагадаємо, у травні стало відомо, що вартість проїзду у громадському транспорті Києва з 14 липня становитиме 8 гривень.

Фото: КМДА