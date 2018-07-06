Альтернатив міномету Молот для ЗСУ немає – Укроборонпром

Альтернатив міномету Молот для Збройних сил України немає, його в будь-якому випадку потрібно було виробляти для потреб армії.

Про це в ефірі українського телеканалу повідомив генеральний директор держконцерну Укроборонпром Павло Букін, передає УНІАН.

– На сьогоднішній день альтернатив мінометам Молот у нас немає. У будь-якому разі їх треба було робити і треба їх використовувати в ЗСУ, – сказав він.

Також Букін порекомендував дочекатися результатів розслідування, які покажуть, чи став сам міномет причиною трагедії на полігоні в Рівненській області.

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Нагадаємо, сьогодні близько 6 години ранку в Рівненській області стався вибух під час військових навчань розірвався міномет. У результаті цього троє військовослужбовців загинули, ще 9 отримали поранення.

Президент України Петро Порошенко заборонив застосовувати міномети Молот до кінця розслідування трагедії в Рівненській області.

Фото: Укроборонпром