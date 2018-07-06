Без права на побачення – хто такі омбудсмени у РФ і чиї права захищають

Росія продовжує блокувати будь-які спроби уповноваженої з прав людини Верховної Ради потрапити до українських в’язнів Кремля. Попри домовленості Порошенка і Путіна про гуманітарну місію двох омбудсменів – України і Росії. І безперешкодний їх пропуск до ув’язнених.

Людмила Денісова в Росії 3-й тиждень. За цей час їй двічі вказали на двері в заполярному Лабутнангі, де в колонії суворого режиму вже 49-й день голодує український режисер Олег Сенцов.

В літаку до Салехарда вона летить разом з російським обмудсменом, колишнім генералом МВС Тетяною Мокальковою. Але зустрічі не відбулось. Дорога до колонії яку Денисова долає вже вдруге за останні тижні, надзвичайно складна.

Від аеропорту Салехарда на поромі через Об і далі машиною до Лабутнангі. Українська делегація дісталася колонії першою. І вже звично застрягла на воротах. А от і кортеж російського обмудсмена. Здавалося: ось вона, зручна нагода відвідати Сенцова разом, як того вимагає російська сторона.

Але Москалькова просто проїхала повз. І відвідувала Сєнцова наодинці. Вчинок Москалькової обурив не лише українців. При виїзді кортежу Людмила Денісова буквально кидалася під колеса, вимагаючи пояснень. Але їй пригрозили застосуванням фізичної сили.

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Генеральша Москалькова лишилася непохитною і з машини не вийшла. Кремль пояснює свої дії тим, що Сенцов – громадянин Росії. Щоправда, Денісовій в колонії надали іншу інформацію.

Тим часом російська сторона отримала вже 2 прохання про помилування Сенцова. Одне з них – від генсека Ради Європи Турбйорна Ягланда. Резолюцію з вимогою звільнення українського політв’язня ухвалила цього тижня і Парламентська асамблея Ради Європи. Та чи стане Олегові сил дочекатися звільнення?

Москалькова вкотре заявила, що стан Сєнцова задовільний. Але Денисова їй не вірить. Цілком можливо, що його годують примусово. Не дозволили українському омбудсмену і зустріч із засудженим нібито за шпигунство українським журналістом Романом Сущенком.

Натомість українська влада заради місії омбудсменів зняла заборону на в’їзд російської уповноваженої з прав людини. Тетяна Москалькова відвідувала Крим в обхід українських пунктів пропуску. А відтак, потрапила до “чорного” списку персон non grata. Та попри це цього тижня її впустили в Україну.

У Києві вона зустрілася з затриманими українськими прикордонниками кримськими моряками. А після того зажадала відвідати кримського дезертира Одінцова в Лук’янівському СІЗО.

Але оскільки Кремль блокує будь-які спроби українського омбудсмена потрапити до наших в’язнів, то і Київ мав право застосувати дзеркальні дії.

Чому Путін порушує домовленості з українським президентом? Його речник Пєсков пояснив провал гуманітарної місії відсутністю довіри між омбудсменами. Але всім зрозуміло, що без наказу із Кремля Москалькова і кроку б не зробила.

До слова, Канада відреагувала на вирок Сущенку.

Фото: ТАСС.