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Бойовики обстріляли ЗСУ з гранатометів і БМП. Поранений військовий

Бойовики 26 разів відкривали вогонь по позиціях підрозділів Об’єднаних сил, застосовуючи переважно гранатомети, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю та озброєння БМП. Один військовослужбовець був поранений.

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Про це повідомляє прес-служба ООС.

На Луганському напрямку в районі населеного пункту Кримське ворог застосував гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. В черговий раз російські найманці вчинили провокацію в районі розведення сторін у населеному пункті Станиця Луганська, відкривши вогонь із стрілецької зброї.

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На Світлодарському напрямку противник відкрив прицільний вогонь з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів в районі населених пунктів Світлодарськ та Новолуганське.

На Горлівському та Донецькому напрямках ворог виявив незначну активність, використовуючи гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Під обстріл противника потрапили позиції в районі Південного і Авдіївки.

В районі населених пунктів Широкине, Талаківка, Водяне російські найманці відкривали вогонь з гранатометів і стрілецької зброї, намагаючись змусити військових відкрити вогонь у відповідь.

За уточненими даними розвідки впродовж минулої доби бойовики втратили одного окупанта.

Нагадаємо, 27 червня Тристороння контактна група заявила про підтримку режиму припинення вогню на Донбасі з 1 липня – у зв’язку з початком сезону збирання врожаю.

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