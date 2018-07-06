Інформаційна безпека України: СБУ підтримала законопроект

СБУ підтримала законопроекту Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері.

– Внесення змін у чинне законодавство в частині забезпечення інформаційної безпеки та кібербезпеки забезпечить впровадження правового механізму блокування інформаційного ресурсу на підставі рішення слідчого судді та суду у кримінальному провадженні, – зазначили у Службі безпеки України.

Блокування можливе за рішенням РНБО України, прийнятим відповідно до Закону України Про санкції.

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В службі підкреслюють, що запропонований у проекті закону правовий механізм надає СБУ повноваження вживати заходи саме з кіберзахисту об’єктів інформаційної критичної інфраструктури та блокувати подальше поширення комп’ютерних вірусів на території держави.

Нагадаємо, напередодні комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони рекомендував парламенту прийняти у першому читанні проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері (№6688).

Фото: СБУ.