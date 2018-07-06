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Кремль спробував атакувати Україну новим фейком

Кремль розповсюдив фейковий лист нібито від імені генерального конструктора КБ Луч з критикою  ракетних комплексів Javelin.

Кремль розповсюдив фейковий лист, в якому українські конструктори нібито критикують поставлені з США ракетні комплекси Javelin.

Про це повідомляє прес-служба Ради національної безпеки і оборони України.

– До уваги журналістів: в деяких електронних ЗМІ розповсюджується фейковий лист Генерального конструктора ДП Державне Київське конструкторське бюро Луч на ім’я секретаря РНБО України Олександра Турчинова. Мета цього фейкового документу, сфабрикованого спецслужбами РФ, – скомпрометувати військово-технічне співробітництво між Україною та Сполученими Штатами Америки, – попереджають в РНБО.

Там заявили, що лист такого змісту ніколи не надходив до апарату РНБО і ніколи не підписувався генеральним конструктором конструкторського бюро Луч.

Читайте: Вистрілив-забув: як працюватиме ракетний комплекс Javelin

– Цей лист – демонстрація намагання російських спецслужб зірвати співпрацю України зі стратегічними партнерами в питаннях військово-технічного співробітництва. Невипадково цей фальшивий документ з‘явився напередодні зустрічі Путіна з президентом США Трампом, – зазначають у раді.

РНБО просить ЗМІ не тиражувати цю дезінформацію.

Як повідомлялося, у травні Україна провела випробування ракетних комплексів Javelin.

Фото: Getty Images

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