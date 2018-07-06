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Київ просить Facebook забанити мережу тролів “ЛДНР”

Міністерство інформаційної політики України звернулося з листом до керівництва компанії Facebook.

Як вважають чиновники, соцмережа порушує свободу слова українських користувачів, а також де-факто сприяє Росії та терористичним організаціям “ДНР” і “ЛНР” у поширенні фейкових новин і пропаганди. Про це повідомляє прес-служба міністерства.

У листі йдеться, що терористичні формування вільно розповсюджують свою пропаганду в Facebook, транслюючи заклики до порушення конституційного ладу України та її територіальної цілісності.

Разом з тим, МІП звертає увагу, що в офіційних стандартах Facebook зазначено, що спільнота не допускає присутності в соціальній мережі організацій і осіб, що займаються терористичною діяльністю.

– А українські органи державної влади визнають”ДНР” і “ЛНР”саме терористичними організаціями, – йдеться в релізі.

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Одночасно з цим, за словами чиновників МІП, адміністрація Facebook за скаргами “російських тролей” щороку блокує “сотні українських активістів”, які “протидіють інформаційній агресії РФ”. При цьому міністерство в листі керівництву соцмережі наводить список з 14 осіб.

Міністерство інформполітики просить керівництво компанії унеможливити використання інструментарію Facebook “як засобу обмеження свободи слова українських активістів, які протистоять гібридній війні, розв’язаній РФ, і замість цього прийняти оперативні та дієві заходи щодо припинення функціонування в соціальній мережі сторінок і груп, діяльність яких суперечить стандартам спільноти, оскільки їх діяльність має деструктивні наслідки для українського народу, а також для іміджу самої компанії”.

Лист підписав в.о. міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін.

Нагадаємо, Кремль розповсюдив фейковий лист нібито від імені генерального конструктора КБ Луч з критикою  ракетних комплексів Javelin.

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