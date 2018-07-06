Made in Ukraine: чому виробники міняють Китай на Україну

До Євросоюзу речі поїдуть не під українським, а тамтешнім брендом. Де їх збирали, нагадуватиме лише made in Ukraine на упаковці.

Ще кілька років тому європейські відомі бренди розміщували замовлення у Піднебесній. Це саме робив і власник українського заводу. Просто возив цю ж саму техніку з Китаю до України. Але потім все змінилося.

Спочатку завод працював лише на внутрішній ринок. Але згодом,інтерес західних компаній до України різко виріс. Західним брендам стало зручніше виробляти техніку не в Китаї, а в Україні. Близько і дешево.



Вартість робочої сили – ось що визначає зараз географію розміщення замовлень. І поки зарплати у Китаї зростають астрономічними темпами, українські – усе ще топчуться на місці.

Вже понад два роки на користь вітчизняних виробників грає не лише дешева робоча сила та зручне місцерозташування, а ще й зона вільної торгівлі з ЄС. Вироблену в Україні продукцію можна відправляли до Євросоюзу без мита.

Західні бренди обирають українських виробників. Поки полиці наших магазинів заполонив дешевий імпорт, вітчизняні фабрики відшивають колекції для західних компаній.

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Парадокс, але фабрики, які шиють одяг для всієї Європи, майже нічого не виготовляють для України.

Тут переконані: українських виробників європейські бренди обирають через кращу якість.

Але в асоціації Укрлегпром впевнені: усе не так просто. Вся справа у тому, що француз чи італієць за такі гроші, як українець працювати не буде.

Раніше Факти ICTV писали, що у США бракує сезонної робочої сили. Низка бізнесів по всій країні – від готелів до крабових ферм – страждають через нові імміграційні обмеження адміністрації Трампа.