Межигір’я перейшло під управління держави – суд

Суд передав в управління Нацагентству з розшуку активів арештовану резиденцію Межигір’я, де проживав екс-президент Віктор Янукович.

Про це йдеться в рішенні Печерського районного суду м. Києва від 29 травня, оприлюдненому 5 липня.

В АРМА підтвердили, що зазначеною ухвалою майно було передано їм в управління, пише Українська правда.

Це об’єкт Центр відпочинку та здоров’я, розташований по вул. Івана Франка, 19, житловий будинок №18 по тій самій вулиці, будинок 123-а по вул Межигірській у селі Нові Петрівці.

Також в АРМА передали земельну ділянку площею 1,7688 га, розташовану поза межами села, ще один будинок площею 619,6 кв.м, квартиру площею 239,40 кв.м та два гаражі.

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Крім того, Агентство управлятиме 100% статутного капіталу власника резиденції ТОВ Танталіт. У рішенні зазначено, що він складає 146 629 340 гривень.

Як відомо, Нацагентство реалізує активи, заарештовані у кримінальному провадженні, з метою збереження чи збільшення їхньої економічної вартості.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва наклав арешт на Межигір’я у липні 2015 року.

Фото: rada-gov.com.ua