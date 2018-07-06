PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Межигір'я перейшло під управління держави - суд/

Межигір’я перейшло під управління держави – суд

Суд передав в управління Нацагентству з розшуку активів арештовану резиденцію Межигір’я, де проживав екс-президент Віктор Янукович.

Про це йдеться в рішенні Печерського районного суду м. Києва від 29 травня, оприлюдненому 5 липня.

В АРМА підтвердили, що зазначеною ухвалою майно було передано їм в управління, пише Українська правда.

Це об’єкт Центр відпочинку та здоров’я, розташований по вул. Івана Франка, 19, житловий будинок №18 по тій самій вулиці, будинок 123-а по вул Межигірській у селі Нові Петрівці.

Також в АРМА передали земельну ділянку площею 1,7688 га, розташовану поза межами села, ще один будинок площею 619,6 кв.м, квартиру площею 239,40 кв.м та два гаражі.

Читайте: У США заарештований екс-радник Януковича Пол Манафорт

Крім того, Агентство управлятиме 100% статутного капіталу власника резиденції ТОВ Танталіт. У рішенні зазначено, що він складає 146 629 340 гривень.

Як відомо, Нацагентство реалізує активи, заарештовані у кримінальному провадженні, з метою збереження чи збільшення їхньої економічної вартості.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва наклав арешт на Межигір’я у липні 2015 року.

Фото: rada-gov.com.ua

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Швейцарський суд відновив арешт активів Газпрому
Затопило квартиру: що робити і куди звертатися за компенсацією
Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ)
До €1800 за людину! ЄСПЛ зобов’язав РФ виплатити компенсації за борги СРСР
У Грузії Саакашвілі засудили до 6 років тюрми
Табір ромів
Напад на табір ромів: підозрюваних взяли під варту
Юрій Крисін
Крисіну дали 5 років в’язниці у справі про вбивство журналіста Веремія
Суд
Україна, Молдова та Грузія знайшли спосіб “покарати” Росію
Юрій Богомятков у СІЗО зашив рот
У Миколаївському СІЗО ув’язнений зашив собі рот
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка