Міномет Молот – що вибухнуло на полігоні в Рівненській області

На полігоні Рівненської області знову вибухнув міномет Молот, після чого його використання заборонили.

Після трагедії на Рівненському полігоні президент Петро Порошенко заборонив використання мінометів Молот на навчаннях. Факти ICTV розібралися, що це за міномет і як часто з ним відбувалися нещасні випадки.

Завдання по розробці українського 120-міліметрового міномета поставило Міністерство оборони у 2015 році. За основу для розробки міномета, який згодом назвали Молот, взяли радянський міномет 2Б11.

Перший дослідний екземпляр виготовили у кінці серпня 2015 року. Вперше зброю презентували на XII Міжнародної спеціалізованої виставки Зброя та безпека – 2015.

Військові отримали першу партію мінометів Молот 3 березня 2016 року. Зброя українського виробництва важить приблизно 217 кг і мала замінити радянські аналоги.

Однак дуже швидко з мінометом почали відбуватися різні НП. У липні 2016 року у Миколаївській області на полігоні Широкий лан стався перший вибух міномета. Жертвами події стали двоє військових. У листопаді того ж року в селищі Новомиколаївка Донецької області сталася наступна НП з мінометом, у результаті якої загинули двоє бійців батальйону Айдар. У 2017 році від вибуху зброї загинули ще 3 військових в Авдіївці.

І, нарешті, 6 липня через розрив Молота на Рівненському полігоні загинули 3 бійців.

Читайте: Вибух на Рівненському полігоні – імена загиблих військових



Для з’ясування обставин вибухів 2016-2017 років проводилися розслідування, але жодного разу не було підтвердження того, що вибух відбувався через несправність зброї. Винуватцями називали загиблих військових, або говорили про несправні боєприпаси.

Однак за словами волонтера Мирослава Гая, військові не раз скаржилися на різні несправності у роботі міномета.

– На міномет скаржаться всі, хто з ним працював… Стріляли з мотузкою, так що подвійне заряджання виключається. Військові кажуть про дефект ствола, – написав він у Facebook.

У Міністерстві оборони основною версією вибуху назвали порушення заходів безпеки під час проведення навчань.

– Наразі розглядається кілька версій, які привели до надзвичайної події. Основною версією є порушення заходів безпеки під час проведення навчань, – повідомила прес-служба Міноборони.

До слова, прем’єр-міністр Володимир Гройсман обіцяє розробку рішень для попередження трагедій, як вибух на Рівненському полігоні.

Фото: Міністерство оборони