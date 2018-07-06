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Найбрудніші річки України – створена інтерактивна КАРТА

Держагентство водних ресурсів запустило інтерактивну карту забрудненості річок в Україні Чиста вода, яка створена на основі відкритих даних про якість поверхневих вод.

Річки України

Про це повідомив у Facebook міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко.

За його словами, тепер українці мають доступ до інформації про стан води в річках України.

– Новий інструмент був створений на основі даних понад 400 пунктів контролю якості води в Україні, 16 параметрів забрудненості та хронологічного зрізу в п’ять років, – пояснив міністр.

Карта річок доступна за посиланням texty.org.ua.

За допомогою карти можна також дізнатися, хто забруднює річки у вашій області. Щоправда, дані про точні координати місць, де вони скидають речовини-забруднювачі, відсутні.

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Днями Мінекології презентувало перший екологічний бот SaveEcoBot, який агрегує екологічні дані із будь-якої області про конкретне підприємство.

Фото: Державне агентство водних ресурсів України

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