Найбрудніші річки України – створена інтерактивна КАРТА

Держагентство водних ресурсів запустило інтерактивну карту забрудненості річок в Україні Чиста вода, яка створена на основі відкритих даних про якість поверхневих вод.

Про це повідомив у Facebook міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко.

За його словами, тепер українці мають доступ до інформації про стан води в річках України.

– Новий інструмент був створений на основі даних понад 400 пунктів контролю якості води в Україні, 16 параметрів забрудненості та хронологічного зрізу в п’ять років, – пояснив міністр.

Карта річок доступна за посиланням texty.org.ua.

За допомогою карти можна також дізнатися, хто забруднює річки у вашій області. Щоправда, дані про точні координати місць, де вони скидають речовини-забруднювачі, відсутні.

Читайте: Стратегія екологічної політики: чому економічний розвиток України буде під загрозою

Днями Мінекології презентувало перший екологічний бот SaveEcoBot, який агрегує екологічні дані із будь-якої області про конкретне підприємство.

Фото: Державне агентство водних ресурсів України