Плани Путіна в Україні: названо можливу дату нової масштабної агресії РФ

Росія не почне проявляти агресію під прикриттям Чемпіонату світу з футболу, однак це можливо під час Олімпіади 2020.

Таку думку висловив у коментарі Апострофу військовий експерт і блогер Олексій Арестович.

– Весь світ вже давно знає, що вони люблять наступати під прикриттям спортивних змагань: Крим віджимати під Олімпіаду, Грузію атакували під Олімпіаду, тому, думаю, наступна мета – це Олімпіада 2020 року, ось тоді треба очікувати великих неприємностей, – вважає він.

За словами експерта, зараз Путін навпаки зробить паузу, щоб показати, що, мовляв, дивіться, жоден уболівальник не постраждав.

– І ось іспанські та британські вболівальники, попиваючи пиво на вулицях Ростова, думають: “Ну оббрехали ж матінку-Росію, а вона така класна”. І все це – під м’який віджим Азовського моря, тобто вони все-таки роблять військові дії, просто не там і не такі, як ми очікували, – резюмував військовий експерт.

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Раніше секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що Путін не збирається припиняти війну на Донбасі.

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