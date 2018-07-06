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Погода в Україні на сьогодні, 6 липня (КАРТА)

6 липня в Україні без опадів, лише в західних і північних областях вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно західний, 5-10 м/сек.

Температура вночі 12-17°С, на узбережжі морів до 20°; вдень 23-28°С, у південній частині до 30°С.

Читайте: Якою буде погода на Івана Купала (КАРТА)

У Києві вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ.

Температура вночі 15-17°С, вдень 26-28°С.

До речі, раніше з’явився детальний прогноз погоди в Україні на липень.

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