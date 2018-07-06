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Потьомкінські сходи “запалали” в підтримку в’язнів Кремля

Сьогодні ввечері, 6 липня, представники різних громадських організацій і партій зібралися в центрі міста – на Потьомкінських сходах заради акції на підтримку політв’язнів Кремля.

В Одесі на Потьомкінських сходах активісти провели видовищний флешмоб із запалюванням фаєрів, вимагаючи звільнити українців, які знаходяться в російських в’язницях, у тому числі незаконно засудженого режисера Олега Сенцова, пише УНІАН.

Люди вишикувалися майже на всіх прольотах, тримаючи в руках величезні розтяжки в певному порядку. У результаті знизу читалося: “Олег Сенцов, Україна з тобою”.

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Також люди, що знаходилися у самій нижній “точці”, тримали розтяжку FreeSentsov, на якій були написані імена та прізвища усіх українців, незаконно утримуваних у російських в’язницях. Крім того, люди принесли великий плакат: “Свободу полоненим”.

До слова, у Москві 6 липня відбувся концерт на підтримку Сенцова, у якому взяли участь відомі росіяни.

Фото: tvrain.ru

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