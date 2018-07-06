Ще $11,6 млрд! Нафтогаз надіслав новий позов проти Газпрому

НАК Нафтогаз України подала позов в Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма з вимогою переглянути тариф на транзит за контрактом із російською компанією Газпром. Попередньо компанія оцінює свої грошові претензії у $11,58 млрд.

Про це повідомила прес-служба НАК Нафтогаз.

– Контракт на транзит між Нафтогазом і Газпромом дає сторонам можливість вимагати перегляду тарифу, якщо на газовому ринку Європи відбулися істотні зміни, а також коли тариф не відповідає європейському рівню. У своєму рішенні від 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж з процедурних причин відхилив вимогу Нафтогазу про перегляд тарифу. Таким чином, вимога Нафтогазу про перегляд тарифу по суті залишилася невирішеною, – йдеться у повідомленні.

У березні 2018 року Нафтогаз направив Газпрому запит на перегляд тарифу та ініціював переговори за контрактом.

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Підставами для запиту були істотні зміни на газовому ринку Європи, зокрема зміна правил встановлення тарифів на транзит після підписання контракту в січні 2009 року, а також невідповідність тарифу європейському рівню.

Газпром зайняв неконструктивну позицію на переговорах, змусивши Нафтогаз звернутися в арбітраж, як це передбачено в контракті.

– Нафтогаз вимагає перегляду тарифу з березня 2013 року та попередньо оцінює свої грошові вимоги в $11,58 млрд, не рахуючи відсотків, – додали в компанії.