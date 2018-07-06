У “ДНР” жителів примусово виселили з квартир через військових РФ

Окупанти примусово виселили жителів Донецька з будинків для розквартирування вищого офіцерського складу РФ.

Населення тимчасово окупованих територій продовжує потерпати від свавілля російських окупаційних адміністрацій, повідомив на брифінгу речник Міноборони Олександр Мотузяник.

– Зокрема, окупантами примусово виселено зі своїх будинків мешканців одного з котеджних містечок південно-східного району м. Донецька для розквартирування вищого офіцерського складу 1 АК ЗС РФ, – сказав він.

Мотузяник також додав, що для підтримки окупаційних військ у готовності до застосування 4-5 липня було проведено тренування чергових артилерійських підрозділів з’єднань і частин 1 та 2 АК ЗС РФ із відпрацюванням питань вогневого ураження військ.

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Крім того, тривають заходи з маскування і вдосконалення інженерного обладнання передових позицій бойовиків, встановлюються додаткові мінно-вибухові загородження з використанням протипіхотних мін.

До слова, військовий експерт і блогер Олексій Арестович впевнений, що нова масштабна агресія РФ можлива під час Олімпіади 2020.

Фото: УНІАН