Угорщина зірвала засідання комісії Україна-НАТО в Брюсселі

Засідання комісії Україна-НАТО на найвищому рівні не буде проведено в рамках саміту НАТО в Брюсселі 11-12 липня через блокування Угорщиною.

Про це повідомила віце-прем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає Інтерфакс-Україна.

– На жаль, засідання комісії Україна-НАТО на рівні глав держав і урядів не буде проведено під час засідання саміту, – сказала вона.

Климпуш-Цинцадзе уточнила, що через блокування Угорщиною, скоріше за все, в найближчому осяжному майбутньому засідання комісії Україна-НАТО на високому рівні провести не вдасться.

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Вона також додала, що в рамках саміту проходитиме засідання Україна-Грузія-НАТО, під час якого буде проведена предметна дискусія з країнами-членами альянсу щодо протидії загрозам.