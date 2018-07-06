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Вибух на полігоні: Порошенко наказав заборонити міномети на навчаннях

Президент Петро Прошенко доручив керівництву Міноборони та Генштабу ЗСУ терміново розібратися у причинах вибуху на полігоні у Рівненській області і наприкінці наступного тижня доповісти про результати розслідування.

Петро Порошенко

Про це глава держави заявив під час виступу на Заводі 410 Цивільної Авіації.

Порошенко також заборонив застосовувати на навчаннях міномет Молот до кінця розслідування трагедії в Рівненській області, в результаті якої троє військовослужбовців загинули, ще дев’ять отримали поранення.

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Нагадаємо, сьогодні, 6 липня, о 05.55 в ході навчань з бойовою стрільбою на Рівненському полігоні стався вибух – через розрив міномета загинули троє військових, ще дев’ять отримали поранення.

Фото, відео: Петро Прошенко 

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