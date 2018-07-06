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Вибух на Рівненському полігоні: Гройсман обіцяє розслідування і результати

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман обіцяє розробку рішень для попередження трагедій, як вибух на Рівненському полігоні.

Володимир Гройсман

Про це він повідомив у Twitter

– Трагедія на полігоні на Рівненщині…Буде розслідування. Але залишається питання контролю і недопущення подібних ситуацій. Напрацьовуємо потрібні рішення, все, від нас залежне, буде зроблено, – написав він.

Читайте: У Бердянську від вибуху гранати загинув солдат

Нагадаємо, сьогодні, 6 липня, о 05.55 в ході навчань з бойовою стрільбою на Рівненському полігоні стався вибух – через розрив міномета загинули троє військових, ще дев’ять отримали поранення.

Фото: Урядовий портал

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