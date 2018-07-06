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Вибух на Рівненському полігоні – імена загиблих військових

Через вибух міномета на Рівненському полігоні загинули троє військових. Стали відомі їхні імена.

Міномет

​6 липня близько 05.45 під час виконання учбово-бойових завдань на загальновійськовому полігоні в Рівненській області з життя пішло троє патріотів і захисників рідної землі, повідомляє у Facebook Закарпатський обласний військовий комісаріат.

У списку загиблих:

  • ​капітан Тихоновський Валерій Тимофійович, командир мінометної батареї військової частини А1778, 1978 р.н.
  • ​солдат Власов Дмитро Олегович, старший навідник міномету 1 мінометного взводу мінометної батареї військової частини А1778, 1996 р.н.
  • ​солдат Пишкар Юрій Юрійович, майстер – номер обслуги 1 мінометного взводу мінометної батареї військової частини А1778, 1975 р.н.

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Нагадаємо, вранці під час навчань на Рівненському полігоні розірвався міномет – троє військових загинули, дев’ятеро поранені.

Через трагедію у суботу на Закарпатті оголосили День жалоби.

Основною версією вибуху на Рівненському полігоні є порушення заходів безпеки під час проведення навчань.

Президент уже доручив керівництву Міноборони та Генштабу ЗСУ розібратися у причинах вибуху та наприкінці наступного тижня доповісти про результати розслідування.

Фото: МіноборониУкраїни

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