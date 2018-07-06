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Вибух на Рівненському полігоні: що відомо про стан поранених

Українських військових, поранених у результаті вибуху міномета Молот на Рівненському полігоні, оперують. Вони у важкому стані, але загрози життю немає.

Міномет Молот

Про це заявив керівник регіонального медіа-центру Міноборони України Олександр Поронюк, передає Інтерфакс-Україна.

– За даними медиків Західного військового клінічного госпіталю, три солдата знаходяться у важкому стані, але загрози життю немає, – повідомив він.

За словами Поронюка, зараз медики проводять пораненим операції. Трьох солдатів доставили до Львова вертольотом.
Читайте: За кілька годин до вибуху – навчання на Рівненському полігоні Вибух на Рівненському полігоні - імена загиблих військових Альтернатив міномету Молот для ЗСУ немає - Укроборонпром

Нагадаємо, під час бригадних тактичних навчань на Рівненському полігоні розірвався міномет Молот. Троє військових загинули, ще дев’ятеро отримали поранення різного ступеня тяжкості, троє з них – важкого.

Бригадні тактичні навчання припинено. Призначено службове розслідування причин події.

Фото: Укроборонпром

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