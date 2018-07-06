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Україна порушила права ІМС при реприватизації Криворіжсталі у 2005 році – ЄСПЛ

Європейський суд з прав людини своїм рішенням визнав, що консорціум ІМС був позбавлений права на справедливий суд в Україні у 2005 році.

Коментуючи рішення ЄСПЛ, представник ІМС заявив:

– Це рішення підтверджує, що ми діяли у рамках закону і були незаконно позбавлені власності при реприватизації Криворіжсталі. В даний час ми аналізуємо юридичні наслідки цього рішення ЄСПЛ і наші додаткові процесуальні можливості після його винесення.

У своєму рішенні ЄСПЛ постановив, що рішення судів України, якими були скасовані раніше винесені рішення на користь ІМС, порушили принцип правової визначеності та пов’язаний з ним законний інтерес ІМС, щоб його права були однозначно визначені остаточним рішенням суду, передає Інтерфакс-Україна.

ЄСПЛ також встановив, що судові процеси проти ІМС в Україні у 2005 році, якщо їх розглядати у сукупності і особливо на тлі заяв представників держави, не відповідали вимогам до справедливого розгляду у розумінні Європейської Конвенції з прав людини.

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Як повідомлялося, у 2005 році створений і Рінатом Ахметовим і Віктором Пінчуком консорціум ІМС придбав 93,02% акцій Криворіжсталі на приватизаційному конкурсі за 4,26 млрд грн (близько $800 млн). Обраний наприкінці 2004 року президент країни Віктор Ющенко і призначена на початку 2005 року прем’єр-міністром Юлія Тимошенко заявили про необхідність перегляду підсумків цього конкурсу у зв’язку з антиконкурентними умовами приватизації, що привело до значного заниження ціни угоди. Прокуратура оскаржила законність продажу комбінату, після чого українські суди скасували підсумки конкурсу.

ІМС оскаржив рішення українських судів у ЄСПЛ, який прийняв скаргу до розгляду.

Найбільша у світі металургійна компанія Mittal Steel (яка пізніше об’єдналася з компанією Arcelor) на відкритому конкурсі 24 жовтня 2005 року придбала 93,02% акцій ВАТ Криворіжсталь за 24,2 млрд грн при стартовій ціні 10 млрд грн, після чого меткомбінат був перейменований у Mittal Steel Кривий Ріг, пізніше – у ArcelorMittal Кривий Ріг.

ФОТО: Dreamstime.com

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