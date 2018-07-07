30 ворожих обстрілів, снайпери і поранення: як пройшла доба на Донбасі

Упродовж минулої доби, 6 липня, противник 30 разів вдався до вогню по наших позиціях, один раз з яких застосував заборонену Мінськими домовленостями зброю.

В районі Красногорівки внаслідок снайперського вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення, йдеться у повідомленні прес-служби ООС у Facebook.

За поточну добу втрат серед захисників України немає. За уточненими даними розвідки упродовж минулої доби у результаті заходів контрснайперської боротьби двох окупантів було знищено.

На Луганському напрямку

В районі населеного пункту Кримське ворог продовжив застосовувати гранатомети та стрілецьку зброю.

На Попаснянському та Світлодарському напрямках

Противник відкривав прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у районі населених пунктів Катеринівка, Світлодарськ та Новолуганське.

На Горлівському напрямку

Ворог відкривав турбуючий вогонь з озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Під обстріли потрапили позиції в районі населених пунктів Південне та Новгородське.

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На Донецькому напрямку

Минулої доби було неспокійно. Противник із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї відкривав прицільний вогонь по захисниках Троїцького, Авдіївки, Новоселівки Другої, Новотроїцького та Кам’янки.

На Маріупольському напрямку

Тут зафіксовано найбільше ворожих обстрілів. 12 разів російські окупанти намагалися змусити наших захисників відкрити вогонь у відповідь. Використовуючи гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю противник відкривав вогонь у районі населених пунктів Богданівка, Водяне, Лебединське.

Окрім цього, захисників Широкиного обстріляли протитанковими керованими ракетами та з 82-мм міномету.

Нагадаємо, на полігоні Рівненської області знову вибухнув міномет Молот, після чого його використання заборонили.