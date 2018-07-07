Блокування сайтів в Україні: ОБСЄ не схвалює законопроект

В ОБСЄ закликали Верховну Раду переглянути текст законопроекту про блокування сайтів №6688.
Про це йдеться в заяві представника організації з питань свободи слова ЗМІ Гарлема Дезіре.
Він вважає, що потрібно збалансувати питання безпеки з правом громадян на свободу слова та вільні ЗМІ.
– Законопроект повинен уникати надмірних і занадто широких заходів, які впливають на поширення онлайн-контенту в Україні, – підкреслив Дезір, зазначивши, що розуміє необхідність вирішити проблеми національної безпеки.
Проект закону №6688 пропонує у Кримінальному процесуальному кодексі ввести поняття “тимчасове блокування інформаційного ресурсу”.
Передбачено, що тимчасово блокувати інформаційний ресурс можна під час досудового розслідування за рішенням суду.
У виняткових випадках, коли є загроза для життя людей або здійснення іншого тяжкого злочину пропонується блокувати сайти за постановою прокурора або слідчого не більше ніж на 48 годин.
У такому випадку прокурор або слідчий зобов’язаний негайно звернутися до суду з клопотанням про блокування ресурсу.Читайте: СБУ дала провайдерам список сайтів для блокування (ДОКУМЕНТ) На Донбасі бойовики відкрили вогонь по представникам місії ОБСЄ Маск створить сайт для відстеження фейкових новин
Нагадаємо, Раді рекомендували прийняти законопроект про блокування сайтів.