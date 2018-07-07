Блокування сайтів в Україні: ОБСЄ не схвалює законопроект

В ОБСЄ закликали Верховну Раду переглянути текст законопроекту про блокування сайтів №6688.

Про це йдеться в заяві представника організації з питань свободи слова ЗМІ Гарлема Дезіре.

Він вважає, що потрібно збалансувати питання безпеки з правом громадян на свободу слова та вільні ЗМІ.

– Законопроект повинен уникати надмірних і занадто широких заходів, які впливають на поширення онлайн-контенту в Україні, – підкреслив Дезір, зазначивши, що розуміє необхідність вирішити проблеми національної безпеки.

Проект закону №6688 пропонує у Кримінальному процесуальному кодексі ввести поняття “тимчасове блокування інформаційного ресурсу”.

Передбачено, що тимчасово блокувати інформаційний ресурс можна під час досудового розслідування за рішенням суду.

У виняткових випадках, коли є загроза для життя людей або здійснення іншого тяжкого злочину пропонується блокувати сайти за постановою прокурора або слідчого не більше ніж на 48 годин.

У такому випадку прокурор або слідчий зобов’язаний негайно звернутися до суду з клопотанням про блокування ресурсу.

Нагадаємо, Раді рекомендували прийняти законопроект про блокування сайтів.