Сьогодні на Прикарпатті пройшли сильні грози зі шквалом.
У регіоні було оголошено штормове попередження. У соцмережі Facebook люди діляться фотографіями шкоди, яку завдала негода.
Про це повідомляє WestNews.
Так, у місті Болехів буревій і шквали повалили багатовікові дуби.
Повідомляється також, що у селі Солуків, що на Долинщині, випав рясний град.
Град та шквали. Ураган повалив вікові дуби на Прикарпатті / 6 фотографий
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Нагадаємо, що на початку липня на масиві Чорна гора у Карпатах ввечері 1 липня пролітав невеликий сніг.
ФОТО: Віктор Рак/Facebook; Оксана Ярич-Салюк/Facebook
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