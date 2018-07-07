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Град та шквали. Ураган повалив вікові дуби на Прикарпатті

Сьогодні на Прикарпатті пройшли сильні грози зі шквалом.

У регіоні було оголошено штормове попередження. У соцмережі Facebook люди діляться фотографіями шкоди, яку завдала негода.

Про це повідомляє WestNews.

Так, у місті Болехів буревій і шквали повалили багатовікові дуби.

Повідомляється також, що у селі Солуків, що на Долинщині, випав рясний град.

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Град та шквали. Ураган повалив вікові дуби на Прикарпатті / 6 фотографий

Читайте: Такої зливи не було 10 років! В Японії загинуло 49 людей, 48 пропали безвісти

Нагадаємо, що на початку липня на масиві Чорна гора у Карпатах ввечері 1 липня пролітав невеликий сніг.

ФОТО: Віктор Рак/Facebook; Оксана Ярич-Салюк/Facebook

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