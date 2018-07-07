Помер Левко Лук’яненко. Що відомо про батька незалежності

Сьогодні помер український дисидент Левко Лук’яненко. Факти ICTV зібрали цікаві факти з життя громадського діяча, а також його твори.

Біографія

Левко Лук’яненко народився 24 серпня 1928 року у селі Хрипівка Чернігівської області.

У період з 1944 року по 1953 служив в армії. Він вступив до юридичного факультету Московського університету ім. Ломоносова.

Після закінчення університету з 1958 працював штатним пропагандистом Радехівського райкому КПРС, з 1959 – працівником адвокатури Глинянського району Львівської області. Там він створив опозиційну до радянської влади Українську робітничо-селянську спілку, в якій виступав за конституційне відокремлення України від СРСР.

У 1961 його виключили з КПРС і засудили до розстрілу за антирадянську агітацію і пропаганду. Однак вирок замінили тюремним ув’язненням терміном на 15 років.

У 1976 дисидент вийшов на свободу і став одним із засновників Української гельсінської групи. Вже у 1977 році його знову заарештували і засудили до 10 років в’язниці і 5 років заслання. Левко Лук’яненко вийшов на свободу через 11 років – у 1988 році. Тобто 26 років свого життя він провів в ув’язненні.

Нагороди

Порошенко вручає премію Тараса Шевченка.

Левко Лук’яненко був нагороджений Орденом свободи, орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня (2007 рік), почесною відзнакою президента України (1992).

19 квітня 2005 йому було присуджено звання Героя України – за незламну волю, громадянську мужність і самовідданість у відстоюванні ідеалів свободи і демократії, визначний особистий внесок у становлення і розвиток незалежної української держави.

У 2016 році президент України Петро Порошенко вручив Левку Лук’яненку Національну премію України імені Тараса Шевченка.

Твори

З кінця 80-х років Левко Лук’яненко почав літературну кар’єру.

За життя він написав багато книжок, а в 2016 році навіть отримав Шевченківську премію за 13-томну книгу Шлях до відродження, яку писав 27 років.

Найвідомішою роботою початку 90-х стала книжка Сповідь у камері смертників, в якій він змалював свою боротьбу за незалежність України.

Показово, що хоч він і провів кілька місяців у камері смертників, сам підтримував смертну кару в незалежній Україні.

– Я б хотів повернути смертну кару. Щоб злодії, які крадуть мільярди гривень, щоб їх розстрілювали просто публічно на площі перед телевізійними камерами, – розповідав пан Лук’яненко.

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Нагадаємо, що сьогодні на 90-му році життя помер Левко Лук’яненко.

ФОТО: УНИАН