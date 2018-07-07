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Помер Левко Лук’яненко

Дисидент і екс-депутат Верховної Ради Левко Лук’яненко помер 7 липня після тривалої хвороби. Йому було 89 років.

Про те, що відомий політик і громадський діяч пішов з життя, повідомив екс-депутат Володимир Яворівський. До свого 90-річного ювілею Левко Лук’яненко не дожив трохи більше місяця.

Левко Лук’яненко був народним депутатом першого, другого, четвертого і п’ятого скликань Верховної Ради. У 2005 році удостоєний звання Героя України. У 2016 році став лауреатом Національної Шевченківської премії за зібрання творів у 13 томах Шлях до відродження.

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Нагадаємо, раніше колишній народний депутат Володимир Яворівський повідомив, що Левко Лук’яненко перебуває у реанімації.

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