У США прокоментували закон про нацбезпеку України

США вітають новий Закон України Про національну безпеку і впевнені, що реалізація положень прийнятого закону сприятиме західній інтеграції України.

Про це йдеться в заяві Державного департаменту США, опублікованому на сайті відомства.

– Закон відповідає західним принципам і дає основу для збільшення взаємодії українських збройних сил із НАТО, – йдеться в повідомленні.

У Держдепі також зазначили, що реалізація положень прийнятого закону сприятиме західній інтеграції України.

– Сполучені Штати готові продовжувати підтримувати реформи в області оборони й безпеки в Україні, щоб зміцнити спроможність України захищати свою територіальну цілісність, – наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, Закон України Про національну безпеку був прийнятий Верховною Радою 21 червня і підписаний президентом Петром Порошенко 5 липня.

Фото: Maryna Konoplytska/Dreamstime.com