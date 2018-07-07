У США прокоментували закон про нацбезпеку України

США вітають новий Закон України Про національну безпеку і впевнені, що реалізація положень прийнятого закону сприятиме західній інтеграції України.
Про це йдеться в заяві Державного департаменту США, опублікованому на сайті відомства.
– Закон відповідає західним принципам і дає основу для збільшення взаємодії українських збройних сил із НАТО, – йдеться в повідомленні.
У Держдепі також зазначили, що реалізація положень прийнятого закону сприятиме західній інтеграції України.
– Сполучені Штати готові продовжувати підтримувати реформи в області оборони й безпеки в Україні, щоб зміцнити спроможність України захищати свою територіальну цілісність, – наголошується в повідомленні.Читайте: Депутат: Законопроект про нацбезпеку наближає Україну до НАТО Чого чекати Україні від зустрічі Трампа й Путіна Закон про нацбезпеку: наскільки буде секретним військовий бюджет
Нагадаємо, Закон України Про національну безпеку був прийнятий Верховною Радою 21 червня і підписаний президентом Петром Порошенко 5 липня.
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