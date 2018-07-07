Я відчуваю себе не так прекрасно – лист Сенцова

Український режисер Олег Сенцов, незаконно засуджений у Росії, в новому листі розповів про своє самопочуття.

Олег Сенцов написав листа українській актрисі Риммі Зюбіній, яка опублікувала його на своїй сторінці у Facebook.

Сенцов розповів, що відчуває себе нормально, не дивлячись на 51 день, звичайно, не так прекрасно, як може здатися деяким уповноваженим правозахисникам, “моє здоров’я – кожен бачить те, що хоче бачити”.

Текст листа:

“Риммо, привіт! Дякую за черговий прекрасний лист. Не дивуйся, що відповідь приходить не скоро. Це ж не звичайна електронна пошта, яка приходить на мій ноутбук! 🙂 Спочатку її читає цензор і інші зацікавлені особи, потім його роздруковують і віддають мені і, може, не в той же день. Потім я пишу відповідь і процедура повторюється в тому ж порядку. Так що, якщо в загальному, відповідь приходить через тиждень, але це нормальна швидкість для цієї системи, тому що звичайні паперові листи з України йдуть місяць і стільки ж назад та й губляться часто, на відміну від електронних, долю яких можна відстежити. Зі дзвінком та ж ситуація – пробитися дуже складно. Там з-за кордону один автомат на весь табір. Тому, звичайно, пробуйте, але не факт, що до мене дійде черга. Або взагалі такий дзвінок дозволять, сама розумієш, така ситуація навколо мене, і тут в тому числі, так що не парся, є ж листи!

Я відчуваю себе нормально, не дивлячись на 51 день, звичайно, не так прекрасно, як може здатися деяким уповноваженим правозахисникам, моє здоров’я – кожен бачить те, що хоче бачити.”

(Далі про постановку п’єси “Номери”)

“Взагалі спасибі Вам всім за те, що Ви робите. Сподіваюся, що спектакль вийде і вийде хорошим.

І за дитячий проект “КлассАкт” окреме спасибі. Дітки – це наше все, дітки – це ми в майбутньому, і добре, що ви про них дбаєте.

Успіхів! Обіймаю і поважаю. Олег. 3.07.18 р “

До слова, депутат Держдуми РФ і колишній “прокурор” окупованого Криму Наталія Поклонська брала участь в арешті у 2014 році Олега Сенцова.

Нагадаємо, Олег Сенцов у російській колонії Білий ведмідь 14 травня оголосив голодування і закликав звільнити всіх українських політв’язнів.