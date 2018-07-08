День сім’ї в Україні: Порошенко показав дитяче фото

Президент Петро Порошенко привітав українців із Днем сім’ї та оприлюднив дитяче фото з батьками.

Привітання із Днем сім’ї Петро Порошенко опублікував у Facebook.

На старому чорно-білому фото президент позує із мамою та батьком.

– Родина – це споконвічна опора, де кожна людина черпає любов, надію і духовні сили. Дякую своїм батькам, які виховали у мені любов до людей і до рідної землі, навчили працювати і досягати цілей, – написав президент.

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Прем’єр-міністр Володимир Гройсман також долучився до привітань.

Глава уряду зауважив, що сім’я завжди була для нього джерелом сили, натхнення і спокою.

– Цінуймо своїх рідних, вони – найважливіше, що в нас є, – написав він.