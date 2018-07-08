FreeSentsov: активісти закликали Меркель долучитися до звільнення політв’язнів

Активісти провели акцію на підтримку українського політв’язня Олега Сенцова та закликали канцлера Німеччини Ангелу Меркель долучитися до звільнення українців.

Сьогодні на Майдані Незалежності у Києві близько сотні активістів провели акцію на підтримку українського політв’язня Олега Сенцова та закликали канцлера Німеччини Ангелу Меркель звернутися до президента РФ Володимира Путіна з вимогою звільнити Сенцова, повідомляє Громадське.

Також учасники акції закликали підтримати ще одного українського політв’язня – Миколу Карпюка.

– Миколу засудили до 20 років ув’язнення у Росії за його політичні погляди. Ми маємо їх підтримувати, бо і Микола, і Олег борються проти режиму, який панує у Росії, – заявила одна з активісток.

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До слова, російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко запропонував обміняти себе на Олега Сенцова та інших українських політв’язнів.