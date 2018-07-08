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FreeSentsov: активісти закликали Меркель долучитися до звільнення політв’язнів

Активісти провели акцію на підтримку українського політв’язня Олега Сенцова та закликали канцлера Німеччини Ангелу Меркель долучитися до звільнення українців.

Олег Сенцов

Сьогодні на Майдані Незалежності у Києві близько сотні активістів провели акцію на підтримку українського політв’язня Олега Сенцова та закликали канцлера Німеччини Ангелу Меркель звернутися до президента РФ Володимира Путіна з вимогою звільнити Сенцова, повідомляє Громадське.

Також учасники акції закликали підтримати ще одного українського політв’язня – Миколу Карпюка.

– Миколу засудили до 20 років ув’язнення у Росії за його політичні погляди. Ми маємо їх підтримувати, бо і Микола, і Олег борються проти режиму, який панує у Росії, – заявила одна з активісток.

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До слова, російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко запропонував обміняти себе на Олега Сенцова та інших українських політв’язнів.

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