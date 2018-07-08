Коли попрощаються з Левком Лук’яненком

Прощання з відомим українським дисидентом Левком Лук’яненком відбудеться 9 липня, повідомив письменник Володимир Яворівський у Facebook.

Лук’яненка поховають на Байковому кладовищі у Києві.

– Нарешті дружина Левка Надійка прийняла остаточне рішення: у понеділок з Левком можна попрощатися в його будинку, в с.Хотові. У вівторок з 10 до 12 в Клубі КМ (Інститутська). Відспівування у Володимирському з 12.30 по 13.30. Поховання на Байковому, – написав Яворівський.