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Коли попрощаються з Левком Лук’яненком

Прощання з відомим українським дисидентом Левком Лук’яненком відбудеться завтра.

Левко Лук'яненко

Прощання з відомим українським дисидентом Левком Лук’яненком відбудеться 9 липня, повідомив письменник Володимир Яворівський у Facebook.

Лук’яненка поховають на Байковому кладовищі у Києві.

– Нарешті дружина Левка Надійка прийняла остаточне рішення: у понеділок з Левком можна попрощатися в його будинку, в с.Хотові. У вівторок з 10 до 12 в Клубі КМ (Інститутська). Відспівування у Володимирському з 12.30 по 13.30. Поховання на Байковому, – написав Яворівський.

Читайте: Помер Левко Лук’яненко. Що відомо про батька незалежності

Нагадаємо, дисидент і екс-депутат Верховної Ради Левко Лук’яненко помер 7 липня після тривалої хвороби.

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