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Насильство на Донбасі під час перемир’я – в ОБСЄ назвали причини

Першопричинами насильства на Донбасі після оголошеного перемир’я є близьке розташування позицій збройних сил і озброєних формувань, а також розміщення важкого озброєння.

Александр Хуг

Про це перший заступник глави СММ ОБСЄ Александр Хуг заявив Громадському радіо.

За словами Хуга, місія ОБСЄ в Україні дійсно зафіксувала зниження кількості порушень режиму припинення вогню після вступу в силу перемир’я 1 липня.

Однак це лише тимчасове полегшення для цивільного населення, оскільки “першопричини насильства не усунуті”.

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Хуг зазначив, що зброя, міномети, танки й артилерія самі по собі не стріляють – “цю зброю застосовують солдати, яким віддають накази”.

– Статистика останніх днів продемонструвала, що якщо віддають накази не стріляти, то в основному ці накази виконують.

Одна з причин, чому відбуваються ці події, – відсутність довіри.

Для того, щоб сприяти розвитку довіри, не потрібно розміщувати важке озброєння по лінії зіткнення.

Всі підписанти зобов’язалися виконувати узгоджені заходи, які покликані припинити насильство, – додав він.

Ми вже писали про те, що минулої доби бойовики 13 разів обстрілювали позиції ЗСУ на Донбасі. Противник порушував перемир’я майже по всій лінії зіткнення.

Фото: УНІАН

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