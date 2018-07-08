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ООС: бойовики порушували перемир’я майже по всій лінії зіткнення

Минулої доби бойовики 13 разів обстрілювали позиції ЗСУ на Донбасі. Втрат серед українських захисників немає.

ООС

7 липня обстановка в районі операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою.

Бойовики порушували встановлене перемир’я майже по всій лінії зіткнення.

Ворог вів вогонь із застосуванням переважно гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, повідомляє штаб ООС.

Луганський напрямок

У районі населених пунктів Старий Айдар і Кримське ворог продовжив застосовувати гранатомети та стрілецьку зброю.

Світлодарський напрямок 

Противник відкривав вогонь із стрілецької зброї у районі населеного пункту Новолуганське.

Донецький напрямок

В районі населених пунктів Піски, Новотроїцьке та Красногорівка противник відкривав прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Читайте: Крим і війна на Донбасі стали переломними для НАТО – Меркель

Маріупольський напрямок

Цей напрямок залишається зоною активних провокативних дій російських найманців.

6 разів окупанти намагалися змусити наших захисників відкрити вогонь у відповідь.

У районі населених пунктів Широкине, Водяне та Пищевик противник обстрілював позиції ЗСУ із гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Нагадаємо, упродовж 6 липня противник 30 разів обстріляв українські позиції на Донбасі, в тому числі із забороненої зброї.

Фото: Міноборони

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