Порошенко закликав Польщу переглянути закон про Інститут нацпам’яті

Президент Петро Порошенко закликав Польщу до перегляду змін до закону про Інститут національної пам’яті.

Президент Петро Порошенко закликав Польщу переглянути зміни до законодавства про Інститут національної пам’яті та положень, які стосуються українців, повідомляє прес-служба президента.

– Ми проти односторонніх політичних оцінок спільного історичного минулого, оскільки вони не сприяють процесу нашого історичного примирення. Підтримуємо ініціативи щодо перегляду відомих змін до польського законодавства про Інститут національної пам’яті – і розраховуємо, що буде переглянуто також положення, які стосуються оцінки українців, – сказав Порошенко.

Він також підтвердив відданість України політичним домовленостям, яких досягнули на зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою у грудні 2017 року.

– Сподіваємось, що найближчим часом наші експерти розпочнуть відповідну роботу. Високі принципи стратегічного партнерства між вільною Україною і вільною Польщею ми ще раз підтвердили з Президентом Польщі Анджеєм Дудою у спільній декларації 24 серпня 2016 року у день відзначення 25-ї річниці нашої незалежності, коли вперше поруч зі мною, президентом України, на Майдані Незалежності стояв Президент Польщі – нашої братньої країни. І це є той символ, відносин України і Польщі, який я хочу бачити скрізь, – додав президент України.

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До слова, 27 червня Сейм Польщі прийняв зміни до оновленого закону про Інститут національної пам’яті.