PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / США не планують визнавати анексію Криму Росією - Волкер/

США не планують визнавати анексію Криму Росією – Волкер

США не планують визнавати російську анексію Криму. Американські ЗМІ поспішили з поширенням цієї інформації.

Курт Волкер

Про це спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив в інтерв’ю Ost West.

– Я думаю, що американські медіа поспішили з історією про можливість визнання анексії Криму.

Білий дім висловився надалі дуже ясно – радник президента США з національної безпеки Джон Болтон і прес-секретар Білого дому Сара Хакабі Сандерс прояснили, що США не планують визнавати російську анексію Криму.

Так і слід розуміти американську позицію, – сказав Волкер.

Читайте: Готувався до цього все життя: Трамп про переговори з Путіним Чого чекати Україні від зустрічі Трампа й Путіна Зустріч Путіна і Болтона: Росія і США домовилися про саміт Росія-США

Він також додав, що адміністрація президента США демонструвала послідовний підхід у питанні підтримки територіальної цілісності України.

– Україна знає, що США дуже підтримували її в питанні відновлення суверенітету країни, її територіальної цілісності та миру, особливо в районах Східної України, де тривають бої, – наголосив Волкер.

Нагадаємо, в червні ЗМІ повідомили про те, що Дональд Трамп назвав Крим російським, бо “всі жителі там говорять російською”.

До слова, зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна відбудеться 16 липня у Гельсінкі.

Фото: УНІАН

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Крим і війна на Донбасі стали переломними для НАТО – Меркель
Помер творець коміксів Marvel Стів Дітко
У США прокоментували закон про нацбезпеку України
балух
“Суд” Криму засудив Балуха до 5 років в’язниці
У США бабуся вбила сина, щоб не їхати в будинок для людей похилого віку
День Незалежності США
День незалежності США. Американський приклад для України
День незалежності США. Довгий шлях до свободи і цікаві факти
Замість сміху і веселощів: на що перетворився Казантип у Криму
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка