США не планують визнавати анексію Криму Росією – Волкер

США не планують визнавати російську анексію Криму. Американські ЗМІ поспішили з поширенням цієї інформації.

Про це спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив в інтерв’ю Ost West.

– Я думаю, що американські медіа поспішили з історією про можливість визнання анексії Криму. Білий дім висловився надалі дуже ясно – радник президента США з національної безпеки Джон Болтон і прес-секретар Білого дому Сара Хакабі Сандерс прояснили, що США не планують визнавати російську анексію Криму. Так і слід розуміти американську позицію, – сказав Волкер.

Він також додав, що адміністрація президента США демонструвала послідовний підхід у питанні підтримки територіальної цілісності України.

– Україна знає, що США дуже підтримували її в питанні відновлення суверенітету країни, її територіальної цілісності та миру, особливо в районах Східної України, де тривають бої, – наголосив Волкер.