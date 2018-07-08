США не планують визнавати анексію Криму Росією – Волкер

США не планують визнавати російську анексію Криму. Американські ЗМІ поспішили з поширенням цієї інформації.
Про це спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив в інтерв’ю Ost West.
Читайте: Готувався до цього все життя: Трамп про переговори з Путіним Чого чекати Україні від зустрічі Трампа й Путіна Зустріч Путіна і Болтона: Росія і США домовилися про саміт Росія-США
– Я думаю, що американські медіа поспішили з історією про можливість визнання анексії Криму.
Білий дім висловився надалі дуже ясно – радник президента США з національної безпеки Джон Болтон і прес-секретар Білого дому Сара Хакабі Сандерс прояснили, що США не планують визнавати російську анексію Криму.
Так і слід розуміти американську позицію, – сказав Волкер.
Він також додав, що адміністрація президента США демонструвала послідовний підхід у питанні підтримки територіальної цілісності України.
– Україна знає, що США дуже підтримували її в питанні відновлення суверенітету країни, її територіальної цілісності та миру, особливо в районах Східної України, де тривають бої, – наголосив Волкер.
Нагадаємо, в червні ЗМІ повідомили про те, що Дональд Трамп назвав Крим російським, бо “всі жителі там говорять російською”.
До слова, зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна відбудеться 16 липня у Гельсінкі.
Фото: УНІАН