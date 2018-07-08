У Золотому-4 з’явилася поліція і представники влади

У населеному пункті Золоте-4 (Луганська область) з’явився дільничний інспектор поліції та інші представники органів влади.

До 2 липня у Золотому-4 ніколи не було присутності представників Нацполіції, що було пов’язано з невідповідними умовами безпеки, повідомляє штаб ООС.

Крім того, раніше не всі мешканці населеного пункту мали можливість переміщатися на підконтрольну територію через бойову обстановку в цьому районі.

– Після завершення взяття під повний контроль території навколо населеного пункту Золоте-4 воєнні загрози були усунені та безпека місцевих мешканців була покращена. Наразі всі без винятку жителі Золотого-4 мають право та можливість переміщуватися на підконтрольну урядові територію у зручний для них час (роботу КПВВ змінено), – йдеться у повідомленні.

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Робота із покращення тактичного положення навколо Золоте-4 велась ще за часів перебування інших військових частин у період проведення АТО.

– Сьогоднішні захисники завершили покращення тактичного положення, створили інші опорні пункти та повністю прибрали небезпеку дій диверсійно-розвідувальних груп противника, – пояснили у штабі ООС.

Нагадаємо, наприкінці червня підрозділи Об’єднаних сил визволили та взяли під контроль населений пункт Золоте-4, що був розташований у “сірій зоні”.

Фото: Міноборони