33-градусна спека і знову дощі: прогноз погоди на тиждень (КАРТА)

Протягом тижня справжня спека очікується лише на півдні та сході України. З четверга – скрізь дощі та грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У вівторок, 10 липня, дощі з грозами очікуються на заході, окрім Волинської та Рівненської областей, а також у Вінницькій, Черкаській та Одеській областях.

На півдні та сході буде спекотно – до +33.

У північних та центральних областях 26-28 вище нуля.

На заході найхолодніше – не вище +24.

У Києві без опадів, вночі 15-17, а вдень до +28.

На середу, 11 липня, синоптики прогнозують опади на заході, півночі та частково у центрі країни.

Температура повітря практично не зміниться.

У столиці дощ, гроза, вночі 16-18, вдень 25-27 вище нуля.

У четвер, 12 липня, скрізь очікуються дощі з грозами, спекотно на півдні та сході – незмінні +33.

У центрі +30, на півночі +29, у західних областях – до +26.

Дощі та грози у Києві, вночі 16-18, вдень 27-29 градусів тепла.

За прогнозами синоптиків, у п’ятницю, 13 липня, дощі не припиняться.

Температура повітря знизиться на пару градусів, окрім півдня і сходу.

У столиці дощі, вночі 16-18, вдень 25-27 вище нуля.

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До слова, раніше Факти ICTV публікували прогноз погоди на весь липень.