7 затриманих суден за добу: РФ встановила рекорд на Азові

За добу берегова охорона прикордонної служби ФСБ РФ перехопила в Азовському морі 7 торговельних суден.
Усі 7 перехоплених суден йшли з чи до Маріуполя/Бердянська. Це новий рекорд – 4 липня було 5.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє керівник проекту Майдан закордонних справ і головний редактор видання BlackSeaNews Андрій Клименко.
– 8.07.18 з 00.30 до 23.00 катери берегової охорони прикордонної служби ФСБ РФ перехопили 6 (шість) суден, що йшли до/з Бердянська або Маріуполя (район перехоплення помічений на карті жовтим маркером), – йдеться у повідомленні.
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За словами Клименка, ще одне судно було перехоплене близько 01:00 в ніч на 9 липня в тому ж районі.
Інформацію підтвердила віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд.
– Сподіваюся, що вам відомо, що сьогодні ФСБ Росії в Азовському морі затримала 7 торгових суден, які йшли з або до Маріуполя або Бердянська. Декількома днями раніше таких суден було 4. Ця загроза була передбачуваною. Ця загроза означає тільки зростання російської агресії. Це продовження війни, – сказала Сироїд на засіданні погоджувальної ради парламенту в понеділок у Києві, пише Інтерфакс-Україна.
Як відомо, Росія перекинула в район Азова військові кораблі.