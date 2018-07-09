Без інтернету не обійшлось! Секрети розробки міномету Молот

Чому після попередніх трагічних випадків і нарікань бійців на український міномет Молот – ніхто не зробив висновків. Ексклюзивні зйомки Фактів тижня майже два роки тому на підприємстві, яке раніше випускало магнітофони.

На полігоні у Рівненській області під час бригадних тактичних навчань тривають бойові стрільби.

І тут відбувається непередбачуване. Коли заряджаючий опустив міну в ствол Молота, і вже повернувся і почав бігти в окоп, відбувся вибух.

Загинули троє бійців 128 гірсько-штурмової Закарпатської бригади, яка базується в Ужгороді. Ще 9 поранені.

В Міноборони пріоритетною причиною трагедії назвали порушення засобів безпеки під час проведення навчань. А військова прокуратура по гарячих слідах висунула дві основні версії.

Перша версія – це людський фактор, зокрема порушення безпосередньо військовослужбовцями правил проведення стрільб, поводження з мінометом. І друга версія – це неналежний технічний стан самого міномету.



З 2016 року було як мінімум 3 випадки несправностей цих мінометів.

І хоч в жодному з цих випадків не було доведено, що причиною вибухів стали саме технічні недоліки мінометів, військові експерти кажуть – він дійсно може становити загрозу життю бійців.

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Влітку 2016, рівно 2 роки тому, на полігоні у Миколаївській області, під час навчальних стрільб, загинув командир мінометного розрахунку. 10 бійців отримали поранення. Це теж був злощасний Молот.

Два роки тому Факти тижня побували на підприємстві, яке виробляє міномети Молот. На Київському заводі Маяк, відомому за однойменними магнітофонами. І несподівано почули, що для розробки Молота, конструктори підприємства, що входить до складу Укроборонпрому, використовували літературу з інтернету.

Після трагедії під Рівним журналісти намагалися отримати коментар керівництва заводу, але там нічого не відповіли.

Міномет Молот прийшов на заміну радянському полковому міномету зразка 1938 року. Керівництво збройних сил каже – тоді українській армії потрібно було швидке переозброєння і альтернатив Молоту – не було.

Але крім якості металу та претензій до технічних характеристик ніхто не відміняв і людський фактор. Жертв у Рівненській трагедії могло бути менше, якщо б на навчаннях дотримувались техніки безпеки, кажуть фахівці.

До слова, прем’єр-міністр Володимир Гройсман обіцяє розробку рішень для попередження трагедій, як вибух на Рівненському полігоні.